Paramilitares matam 40 pessoas em campo de refugiados no Sudão

Paramilitares sudaneses mataram pelo menos 40 pessoas nesta segunda-feira (11) em um campo de refugiados em Darfur, afetado pela fome e em meio a combates que não cessam no país, indicaram os socorristas locais.

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) atacaram o campo de Abu Shuk, no oeste do Sudão, disparando nas ruas e dentro das habitações, relatou o Centro de Resposta de Emergência local, uma das centenas de redes de voluntários que oferecem ajuda na linha de frente desde que a guerra entre o Exército sudanês e as FAR eclodiu em abril de 2023.

Os socorristas afirmaram que mais de 40 civis morreram e pelo menos 19 ficaram feridos no ataque.