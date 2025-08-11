Paris enfrenta dilema do ar-condicionado contra o calor

Mas as intensas ondas de calor nos últimos anos, que os especialistas atribuem ao aquecimento do planeta, estão diminuindo as resistências e fazendo com que os cidadãos instalem o sistema, ainda que com culpa.

"Mesmo quando você sabe que é um prazer egoísta, chega um ponto de inflexão em que todos os argumentos contrários são descartados", afirma Ruben Arnold, um pai de 47 anos com filhos pequenos.

Como diretor de uma startup especializada no uso de energia em edifícios, Arnold reconhece que estava muito consciente de seu custo climático, mas precisava instalá-lo para que ele e seus filhos "sobrevivessem" ao calor.

- Impensável -

Para as pessoas que vivem diretamente sob os típicos telhados cobertos de zinco dos edifícios parisienses, os verões quentes podem parecer uma vida debaixo de uma frigideira.

"Durante a última onda de calor, a temperatura chegou a 41°C dentro da minha casa", explica Marion Lafuste, que vive no norte de Paris sob os famosos telhados. "Não achava que isso fosse sequer possível".