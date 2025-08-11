Petróleo fecha em leve alta antes de cúpula Trump-Putin

"O mercado adota uma atitude de expectativa", resumiu em declarações à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os operadores esperam "uma grande quantidade de informação que poderia ter um impacto à baixa nos mercados", acrescentou o analista.

O presidente americano e seu contraparte russo se reunirão na próxima sexta-feira no Alasca para discutir uma possível distensão do conflito na Ucrânia.

"O mercado parece considerar, ao menos por enquanto, que o presidente Trump não imporá sanções adicionais a Moscou que possam ter um impacto no abastecimento de [petróleo] cru" russo, assinalou a Lipow.

Na semana passada, a Casa Branca se mostrou firme com a Índia, ao anunciar tarifas alfandegárias de 50% sobre os produtos indianos, em represália às compras de petróleo russo por Nova Délhi, o segundo cliente mais importante de Moscou depois da China.

Nesta segunda, o presidente americano prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes de expirar.