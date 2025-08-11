Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

A maior usina nuclear da França e da Europa Ocidental paralisou suas atividades nesta segunda-feira (11) devido à "presença maciça" de águas-vivas nas estações de bombeamento de água que resfriam os reatores, indicou o grupo energético EDF.

A usina de Gravelines, no norte do país, possui seis reatores, quatro dos quais foram desligados automaticamente devido à presença de medusas. Os outros dois estavam fora de serviço devido a uma manutenção.

As paralisações das unidades 2, 3, 4 e 6 "não tiveram consequências na segurança das instalações, do pessoal ou no meio ambiente", afirmou o grupo EDF em seu site.