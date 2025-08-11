Presidente panamenho defende na ONU "neutralidade" do canal do Panamá

"É o direito internacional público a garantia da lei sobre qualquer assimetria econômica ou de poder bélico que possa existir", afirmou o presidente panamenho.

Portanto, "é imperativo para a paz e a verdadeira segurança internacional preservar a neutralidade dessas rotas como espaços essenciais para o comércio mundial, a cooperação internacional e a estabilidade global", destacou.

Entre os desafios para a segurança marítima, Mulino lembrou o crime organizado transnacional, o tráfico de drogas e armas e as mercadorias falsificadas, que segundo ele prosperam devido à "capacidade limitada de vigilância e à falta de cooperação efetiva entre os países".

O canal "constitui o pilar central da infraestrutura marítima do nosso país, complementado por um sistema portuário robusto, um dos mais dinâmicos e eficientes da região", sublinhou.

Mas são precisamente esses portos, onde a presença de empresas chinesas é muito elevada, o foco de preocupação do governo Trump que ameaçou retomar o controle da passagem.

Inaugurado em 1914, o Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos e entregue aos panamenhos em dezembro de 1999, em virtude de tratados bilaterais.