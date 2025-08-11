Que países reconhecem o Estado palestino?

Três quartos dos países-membros da ONU reconhecem o Estado palestino, proclamado por líderes no exílio há mais de 35 anos, um ato diplomático ao qual mais de 10 países se somaram desde o início da guerra em Gaza.

Segundo os cálculos e verificações da AFP, pelo menos 145 dos 193 Estados que integram a ONU reconhecem ou pretendem reconhecer o Estado palestino, incluindo França, Canadá e Austrália, que anunciaram sua intenção de fazê-lo em setembro, durante a Assembleia Geral da organização com sede em Nova York.

O Reino Unido também anunciou que reconhecerá o Estado palestino, a menos que Israel assuma alguns compromissos.