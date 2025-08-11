Rune e Auger-Aliassime avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

O tenista dinamarquês Holger Rune e o canadense Felix Auger-Aliassime são os primeiros classificados às oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, ao vencerem seus jogos nesta segunda-feira (11).

Rune, número 9 do mundo, derrotou o americano Alex Michelsen (N.33) por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3, em uma hora e 33 minutos.

Em um dia quente em Cincinnati (33ºC), o dinamarquês de 22 anos foi implacável no serviço, vencendo 82% dos pontos (32/39) com o primeiro saque.