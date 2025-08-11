São Paulo enfrenta Atlético Nacional na Colômbia pela ida das oitavas da Libertadores

O vencedor disputará uma vaga nas semifinais contra o atual campeão Botafogo ou a LDU, que se enfrentam na quinta-feira no Rio de Janeiro.

- Crespo: fôlego novo no São Paulo -

O clima é mais tranquilo no São Paulo, que terminou invicto na liderança do Grupo D e vem de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, onde ocupa a sétima colocação, doze pontos atrás do líder Flamengo.

O motivo? A chegada de Crespo há um mês e meio, após o término da fase de grupos, foi uma injeção de moral para um clube que perdeu apenas duas partidas em nove jogos desde então.

No entanto, um desses reveses foi doloroso: a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR e a consequente eliminação nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil, competição que oferece premiações milionárias, tão necessárias para as finanças do clube paulista, que passa por dificuldades.

Apesar disso, o São Paulo segue de cabeça erguida e tem um trunfo na manga: seu atacante Lucas Moura volta aos gramados após três meses afastado, recuperado de uma lesão no joelho direito.