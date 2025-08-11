Sem pão, sem gasolina e sem dólares: o mal-estar na Bolívia a dias das eleições

Pela primeira vez em 20 anos, a esquerda não aparece nas pesquisas como uma alternativa. Dois candidatos de direita, o empresário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), lideram as preferências eleitorais.

O governo do presidente Luis Arce, que não concorrerá a reeleição, quase esgotou suas reservas internacionais de dólares para sustentar sua política de subsídios. Além disso, importa gasolina e diesel e alguns insumos como o trigo, para fazer farinha, e os vende por um preço mais baixo no mercado interno.

Mas sem divisas para as compras internacionais, a disponibilidade destes produtos se tornou inconstante e gerou longas filas.

"Com este governo não há esperança. Tem que sair e entrar outro que saiba como vivem os pobres", diz ela Ligia Maldonado, uma dona de casa de 70 anos que sai da padaria sem o pão 'marraqueta' (semelhante ao francês), seu favorito e que é subsidiado aos habitantes de La Paz.

Em meio à inflação de 24,8% em julho, em termos anuais, a mais alta de 2008, o marraqueta é um dos poucos produtos que não registrou aumento devido ao controle de preços do governo.

Outros pães, sem subsídio, aparecem nas prateleiras. Mas, como muitos produtos, seu valor disparou e não está ao alcance de todos.