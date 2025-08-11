Trabalho doméstico de meninas adolescentes quase dobra o de meninos na América Latina (Unicef)

As meninas e adolescentes da América Latina dedicam quase o dobro do tempo de seus pares do sexo masculino ao trabalho doméstico e ao cuidado de outras pessoas, aponta um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgado nesta segunda-feira (11) no México.

Em todo o mundo, essas tarefas não remuneradas recaem principalmente sobre as mulheres, o que dificulta o seu acesso a empregos em tempo integral e prejudica o seu desempenho acadêmico, ressalta a pesquisa.

As jovens "assumem responsabilidades domésticas de forma desproporcional", disse o diretor regional do Unicef para a América Latina e o Caribe, Roberto Benes, sobre os dados colhidos em Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai.