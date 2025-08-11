Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (11), que porá as forças de segurança da capital, Washington, sob controle federal e mobilizará tropas da Guarda Nacional nesta cidade, que segundo ele está "invadida por gangues violentas".

Os republicanos afirmam que Washington, governado pelos democratas, tem altos índices de criminalidade e de pessoas em situação de rua. No entanto, as estatísticas oficiais mostram uma redução nos crimes violentos.

"Hoje é o Dia da Libertação em Washington D.C. e vamos recuperar nossa capital", declarou o presidente em coletiva de imprensa.