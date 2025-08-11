Trump divide os moradores em uma típica cidadezinha americana

De um lado, estão os conservadores, que vivem na região há gerações, e do outro, os progressistas, que chegaram mais recentemente das grandes cidades. As diferenças existem há décadas, mas as coisas têm se agravado.

"Muitas pessoas que silenciosamente defendem o bem estão ficando mais barulhentas, e isso está fazendo com que as pessoas que estão chateadas com isso também fiquem mais barulhentas", diz Kate Colby, de 44 anos, dona da Mineral Springs Trading Company.

Uma grande bandeira do arco-íris adorna uma parede de sua loja de presentes. Alguns moradores locais pediram que ela a retirasse, dizendo que os incomodava, conta ela.

"Eles sentem que precisam ser mais barulhentos, e são agressivos... Isso simplesmente vai se acumulando, até explodir", disse Colby com uma risada amarga.

A dinâmica da pequena cidade é um retrato em miniatura do que está acontecendo pelo país: opositores de Trump consideram ofensivos os ataques frequentes do presidente, enquanto os apoiadores do republicano se sentem legitimados por sua retórica.

- Mantendo o silêncio -

A sociedade em geral tornou-se menos civilizada nos Estados Unidos durante o segundo mandato de Trump, à medida que ele ataca o equilíbrio de poderes e seus adversários políticos.