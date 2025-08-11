Trump diz que espera cúpula "construtiva" com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (11) que espera ter uma "conversa construtiva" com seu par russo, Vladimir Putin, em sua próxima cúpula no Alasca.

"Vou falar com Vladimir Putin e vou dizer: 'Você tem que pôr fim a esta guerra'", declarou Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca. "Eu gostaria de ver um cessar-fogo muito, muito em breve."

"Me pareceu muito respeitoso o fato de o presidente da Rússia vir ao nosso país, em vez de irmos ao país dele, ou até mesmo a um terceiro país (...) acho que teremos conversas construtivas", declarou.