Trump escolhe economista conservador para escritório de estatísticas trabalhistas

"Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível neste novo cargo", acrescentou.

Antoni é economista-chefe do centro Fundação Heritage para o orçamento federal, segundo o site da organização.

Em seus comentários publicados pela Fundação Heritage, Antoni elogiou consistentemente as políticas do presidente republicano e, por outro lado, criticou as de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Na semana passada, Trump reiterou, sem apresentar provas, que um relatório recente sobre o emprego "estava manipulado".

Ele alegou que Erika McEntarfer, chefe de estatísticas trabalhistas, havia adulterado dados para minimizar os feitos econômicos de seu governo.

O crescimento do emprego nos Estados Unidos não atingiu as expectativas em julho, segundo os números do Escritório de Estatísticas Trabalhistas. Além disso, foi revisado para baixo o número de contratações de maio e junho, que caiu para os níveis mais baixos desde a pandemia de covid-19.