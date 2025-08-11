Trump estende por 90 dias trégua tarifária com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar, informaram nesta segunda-feira (11) veículos de comunicação americanos.

Trump formalizou a decisão em um decreto, segundo a CNBC, rede de televisão especializada na economia americana, e o Wall Street Journal. Ambos citam uma fonte anônima da Casa Branca.

