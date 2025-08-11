Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

Sob a premissa de combater o tráfico de fentanil, Trump aplicou uma tarifa de 10%, além da já existente antes de 1º de janeiro. Ele adicionou uma tarifa de 20% chamada de "recíproca" no início de abril.

No entanto, diante das retaliações da China, as duas potências mundiais entraram em uma escalada que levou a aumentos tarifários de até 125% para produtos dos EUA e 145% para produtos chineses, antes de um acordo ser alcançado em maio, em Genebra, para retornar a 10% para um lado e 30% para o outro, respectivamente.

Desde então, delegações dos Estados Unidos e da China se reuniram em Londres e Estocolmo para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira em 12 de agosto.

Segundo a CNBC, canal de televisão especializado na economia dos EUA, e o Wall Street Journal, que citam uma fonte anônima da Casa Branca, Trump assinou um decreto que prolonga a trégua por 90 dias.

Por enquanto, a Casa Branca não respondeu às perguntas da AFP.

"Veremos o que acontece. (...) A relação entre o presidente Xi [Jinping] e eu é muito boa", declarou Trump horas antes em uma coletiva de imprensa.