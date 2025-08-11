Trump se reúne com chefe da Intel após pedir sua demissão

Em sua plataforma Truth Social, Trump declarou nesta segunda-feira que se reuniu com Lip-Bu Tan junto com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

"A reunião foi muito interessante", escreveu Trump. "Seu sucesso e ascensão são uma história incrível." Trump acrescentou que membros de seu gabinete farão "sugestões" na próxima semana.

Em comunicado, a Intel afirmou que espera "colaborar estreitamente" com o presidente Trump "e sua administração para restaurar esta grande empresa americana".

Depois de Trump pedir sua renúncia na quinta-feira, Tan divulgou um comunicado afirmando que a companhia está em contato com o governo para abordar as preocupações levantadas e garantir que os funcionários tenham "informações".

Ele alega que circulou muita desinformação sobre seus cargos anteriores na Walden International e na Cadence Design Systems.

"Sempre atuei dentro dos mais altos padrões legais e éticos", defendeu-se Tan no comunicado.