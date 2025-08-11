UE condena morte de jornalistas em ataque israelense em Gaza

A União Europeia condenou a morte de cinco jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, declarou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, nesta segunda-feira (11).

"A UE condena a morte de cinco jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio [militar israelense] perto do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza, entre eles o correspondente da Al Jazeera Anas al Sharif", afirmou depois que os ministros das Relações Exteriores da UE conversaram sobre a guerra por videoconferência.

Um comunicado militar israelense acusou Al Sharif de liderar uma "célula terrorista" do movimento islamista palestino Hamas e de ser "responsável por promover ataques com foguetes" contra israelenses.