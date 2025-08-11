UE tem reunião de emergência sobre a Ucrânia antes do encontro Putin-Trump

Segundo Donald Trump, a reunião discutirá um possível acordo que poderia prever "trocas territoriais" para encerrar o conflito que causou milhares de mortes nos dois países durante mais de três anos.

No momento, a presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, não está prevista, mas ainda é "possível", segundo o embaixador dos Estados Unidos na Otan, Matthew Whitaker.

"O presidente Trump tem razão ao afirmar que a Rússia deve acabar com sua guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos têm o poder de obrigar a Rússia a negociar seriamente", insistiu a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, em um comunicado.

Kallas, no entanto, insistiu: "Qualquer acordo entre Estados Unidos e Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, já que esta é uma questão de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa".

- Ultimato -

A reunião acontece após uma série de contatos durante o fim de semana, incluindo uma reunião no sábado no Reino Unido entre conselheiros de Segurança Nacional europeus e americanos, que contou com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e várias ligações telefônicas.