Altitude, folhas de coca e Che: cinco destaques sobre a Bolívia

As lojas de lembranças no aeroporto da cidade vizinha de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, vendem pequenas garrafas de oxigênio para os afetados.

- Ex-presidente indígena -

Com 11,3 milhões de habitantes segundo o último censo populacional de 2024, a Bolívia possui uma população indígena considerável com 36 etnias, cada uma com seu próprio dialeto. Os quíchuas e os aimarás são as principais.

O líder cocaleiro Evo Morales foi o primeiro indígena boliviano a chegar ao poder. Ele foi eleito em 2006 e passou quase 14 anos no cargo.

Conhecido entre os bolivianos e parte do continente simplesmente como Evo, esteve à frente de mais de uma década de forte crescimento econômico e uma redução dramática da pobreza. No entanto, foi forçado a renunciar após tentar estender sua permanência na presidência para um quarto mandato em 2019.

Morales foi impedido de participar por uma decisão constitucional que proíbe mais de uma reeleição presidencial. Além disso, ele também é alvo de uma ordem judicial de prisão em um caso de tráfico de menores quando era presidente, acusação que ele nega.