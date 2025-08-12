Atleta italiano morre durante os Jogos Mundiais na China

O atleta italiano de orientação Mattia Debertolis morreu nos Jogos Mundiais de Chengdu, sudoeste da China, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (12).

Debertolis "foi encontrado inconsciente durante a competição masculina de orientação de meia distância na manhã de sexta-feira, 8 de agosto", de acordo com um comunicado conjunto dos organizadores dos Jogos e da Federação Internacional de Orientação (FIO).

"Apesar de receber atendimento médico especializado imediato em uma das principais instituições médicas da China, ele faleceu em 12 de agosto", acrescentou o comunicado, sem especificar a causa da morte.