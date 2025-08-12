Banho no Sena, o 'golpe de sorte' para enfrentar o calor em Paris

Ghislaine Roche trocou, nesta terça-feira (12), seu mar Mediterrâneo, onde costuma se refrescar, por um banho no rio Sena, "um golpe de sorte" para este aposentada de 66 anos em visita a Paris, enquanto a capital está em alerta devido a uma onda de calor.

Em julho, a capital francesa voltou a autorizar os banhos no rio Sena como legado dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e após mais de um século de proibição. Mais de 52 mil pessoas já mergulharam em suas águas durante este verão.

"Está muito calor aqui há dois dias, e além disso, odeio piscinas", confessou à AFP esta aposentada originária de Marselha, no sudeste da França, depois de nadar com seu maiô florido em frente à ilha de Saint-Louis, no coração da capital.