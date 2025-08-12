"Barbecue", o ex-policial que virou líder das gangues do Haiti

Em fevereiro de 2024, o "Viv ansanm", união das gangues G9 e G-Pèp, antes rivais, lançou vários ataques contra infraestruturas-chave de Porto Príncipe, provocando a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry e a instauração de um conselho presidencial de transição.

Apesar do envio de uma força internacional de apoio à segurança em junho de 2024, o grupo liderado por "Barbecue" continuou conquistando novos territórios.

Desde janeiro, vários municípios do país e bairros da capital caíram sob seu controle.

Essas gangues assassinaram policiais e soldados haitianos, além de membros da missão internacional, e provocaram o deslocamento de centenas de milhares de habitantes.

No dia 7 de agosto, enquanto o conselho de transição trocava de presidente, Chérizier tentou atacar o bairro onde ficam as sedes dessa instituição e a do primeiro-ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

Enquanto a capital despertava com o som das rajadas das armas automáticas dos criminosos, "Barbecue" apareceu em um vídeo pedindo à população que permitisse que seus homens chegassem ao bairro.