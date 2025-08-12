Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames médicos

Segundo o texto, o ex-presidente, de 70 anos, tem "sintomas de refluxo e soluços" crônicos e deve ir a um hospital em Brasília para realizar exames, incluindo uma endoscopia.

O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra Bolsonaro, autorizou a visita hospitalar.

O ex-presidente vai ter de apresentar ao tribunal um "certificado de comparecimento" ao centro médico dentro de um prazo de 48 horas após os procedimentos, conforme determinado por Moraes.

Os exames devem ser realizados em 16 de agosto e Bolsonaro pode precisar permanecer cerca de oito horas no hospital. No pedido, a defesa afirma que os médicos podem recomendar ações adicionais.

Bolsonaro enfrenta um julgamento no STF, acusado de conspirar para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além disso, ele é alvo de uma investigação por obstrução da justiça, que decorre da campanha que seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), promove nos Estados Unidos para que a Casa Branca pressione as autoridades brasileiras em favor de seu pai.