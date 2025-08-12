Dana White anuncia luta de MMA na Casa Branca pelo 250º aniversário da independência dos EUA

"Quando ele me ligou e pediu para organizá-lo, ele disse: 'Quero que Ivanka [Trump] participe'. Então Ivanka entrou em contato comigo e começamos a discutir as diferentes possibilidades", comentou White, referindo-se à filha do presidente.

Dessa forma, o evento de MMA faria parte do programa de comemorações pelo 250º aniversário da declaração de independência dos Estados Unidos, que começaram em 4 de julho passado e se prolongarão por um ano.

A figura de White atingiu um novo patamar desde a reeleição de seu amigo Donald Trump como presidente deste país, que o convidou ao palco durante seu discurso de vitória em 6 de novembro de 2024.

Trump é uma presença habitual nos eventos do UFC, onde é recebido como uma estrela do rock.

White assumiu a direção do UFC em 2001, uma então pequena organização deficitária, para transformá-la em uma poderosa empresa promotora de lutas que se diversificou com o boxe.

Na segunda-feira, a organização anunciou um acordo de transmissão com a CBS e a Paramount no valor de 7,7 bilhões de dólares durante sete anos.