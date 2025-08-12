Defesa Civil denuncia intensificação dos ataques israelenses na Cidade de Gaza

A Defesa Civil de Gaza afirmou que os ataques aéreos israelenses sobre a Cidade de Gaza se intensificaram nos últimos dias, depois que o gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou planos para ampliar a guerra.

O governo israelense não divulgou um calendário exato de quando suas forças entrariam na região, mas, segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, os bombardeios aéreos sobre a Cidade de Gaza aumentaram durante os últimos três dias.

Bassal disse que os bairros residenciais de Zeitun e Sabra foram atacados "com bombardeios muito intensos que têm como alvos residências civis, possivelmente incluindo edifícios de grande altura".