Donnarumma diz estar 'decepcionado' após perder espaço no PSG

Depois de viver uma temporada histórica, na qual foi campeão europeu e conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França, além de ter chegado à final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o PSG decidiu apostar no jovem Lucas Chevalier, de 23 anos, que estava no Lille.

Donnarumma, que tem contrato até junho de 2026 e as negociações para uma renovação travadas, não foi relacionado para a decisão da Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira, contra o Tottenham, em um claro sinal de que não está nos planos após a chegada de Chevalier.

"Espero ter a oportunidade de olhar uma última vez nos olhos dos torcedores no Parque dos Príncipes e dizer adeus como se deve", acrescentou o goleiro.

"Jogar por este clube e viver nesta cidade foi uma honra imensa", conclui a nota, que, embora não confirme sua saída, tem o claro tom de uma despedida.

Por sua vez, o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique, explicou nesta terça-feira que não relacionar o italiano foi uma "decisão difícil", e explicou que busca "um perfil diferente" para o gol da equipe.

"São sempre decisões muito difíceis para tomar. Só posso falar bem de Donnarumma. 'Gigio' é um dos melhores jogadores na sua posição, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa melhor ainda, mas procuramos um perfil de goleiro diferente. Meu objetivo é melhorar o time. A decisão é minha e eu tenho o apoio do clube", declarou o treinador.