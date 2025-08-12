EUA diz que não há 'abusos significativos de direitos humanos' em El Salvador (relatório)

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (12), que não houve "abusos significativos de direitos humanos" em 2024 em El Salvador, apesar de os migrantes expulsos por Washington para esse país denunciarem espancamentos e tratamentos degradantes.

"Os relatos de violência de gangues permaneceram em um mínimo histórico sob o estado de exceção", acrescenta o Departamento de Estado, em um relatório sobre direitos humanos extremamente indulgente com o governo do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, um forte aliado de Trump em sua luta contra a imigração ilegal.

