EUA diz que situação dos direitos humanos no Brasil "se deteriorou"

Os tribunais brasileiros adotaram medidas "desproporcionais para minar a liberdade de expressão" e na internet, afirma um relatório anual sobre direitos humanos modificado pelo Departamento de Estado para acomodar as prioridades do presidente americano, Donald Trump, em política externa.

Além disso, bloquearam "o acesso à informação" em uma plataforma de redes sociais, queixou-se Washington.

Em 2024, Moraes bloqueou temporariamente o X no Brasil até que a rede social cumprisse sua ordem de remover as contas acusadas de disseminar desinformação.

Posteriormente, ordenou suspender o Rumble, porque essa plataforma de compartilhamento de vídeos, popular entre conservadores e a extrema direita, se recusava a bloquear a conta do blogueiro Allan dos Santos, residente nos Estados Unidos e procurado por disseminar desinformação.

O governo brasileiro "minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online considerado como 'que mina a democracia'", lamenta o relatório.

O texto afirma que o Brasil reprimiu "de maneira desproporcional a expressão dos partidários" de Bolsonaro, assim como de jornalistas e políticos, "muitas vezes em procedimentos secretos que careciam de garantias de devido processo legal".