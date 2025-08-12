EUA diz que direitos humanos se deterioraram na Europa (relatório)

Os Estados Unidos denunciaram nesta terça-feira (12) uma deterioração dos direitos humanos em países europeus em um relatório anual sobre direitos humanos, que foi modificado pela administração do presidente Donald Trump.
O Departamento de Estado afirma que os direitos humanos pioraram em países aliados como o Reino Unido, França e Alemanha. Na Espanha, o Departamento não viu mudanças.
