EUA e Jordânia oferecem apoio à Síria para manter cessar-fogo em Sweida

Os ministros de Relações Exteriores da Síria e Jordânia e um enviado americano acordaram, nesta terça-feira (12), em formar um grupo de trabalho para ajudar Damasco a manter o cessar-fogo na província de Sweida, sacudida por recentes confrontos intercomunitários.

Em uma declaração conjunta emitida após uma reunião em Amã, a Jordânia e os Estados Unidos afirmaram ter concordado em "responder a solicitação do governo sírio de estabelecer um grupo de trabalho trilareral (sírio-jordaniano-americano) para apoiar os esforços do governo sírio por consolidar o cessar-fogo" em Sweida e "resolver a crise" na região.

Eles também decidiram realizar outra reunião nos próximas semanas.