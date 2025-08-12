Evo Morales diz que "não vai fugir" e que seguirá "batalhando" nas ruas

Segundo Morales, ele não deixará a Bolívia se a direita vencer, após 20 anos de domínio do Movimento ao Socialismo, que ele liderou até abandonar suas fileiras este ano devido a uma disputa com o presidente Luis Arce.

"Vou me defender, não vou embora. Dizem: 'Vai fugir para Cuba'. Não vou fugir", afirmou o dirigente cocalero.

As pesquisas preveem um duelo acirrado entre o milionário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que se enfrentariam em um segundo turno em 19 de outubro.

Ambos são ferrenhos adversários de Morales. "Estou com meu povo, não vou abandonar o povo boliviano", destacou o ex-presidente, que em 2019 exilou-se por um ano após ser forçado a renunciar em meio a protestos, depois de ser acusado de cometer fraude nas eleições daquele ano.

Nesse sentido, deu a entender que não dará trégua ao próximo governo e que estará de volta à "batalha nas ruas e nas estradas".

Morales liderou protestos violentos e bloqueios de estradas contra Arce, a quem acusou de excluí-lo da disputa eleitoral em conluio com os juízes.