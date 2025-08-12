Forças russas avançam em setor estratégico do leste da Ucrânia

As forças russas avançam rapidamente em um setor estratégico da frente de batalha no leste da Ucrânia, informaram nesta terça-feira (12) o Exército ucraniano e analistas, poucos dias antes de um encontro entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na rede social X que a Rússia não está se preparando "para acabar com a guerra, e sim para iniciar novas ofensivas".

O Exército russo, que invadiu a Ucrânia em 2022, efetuou avanços graduais nos últimos meses ao longo da frente de batalha e afirma ter anexado quatro regiões ucranianas que luta para controlar.