Fortes chuvas levam caos a aeroporto da Cidade do México

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar o caos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações.

A capital mexicana - onde moram 9,2 milhões de pessoas e que vai sediar os jogos da Copa do Mundo de futebol no ano que vem - registra intensas precipitações desde junho.

O aeroporto da Cidade do México é um dos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024.