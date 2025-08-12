GB: mais de 50 mil migrantes cruzaram canal da Mancha desde posse de premiê trabalhista

A chegada de migrantes irregulares através do Canal da Mancha é um tema que gera grande debate entre os partidos políticos britânicos e vários governos prometeram, sem sucesso, reduzir este fluxo.

As sondagens de voto nos últimos meses mostraram uma clara ascensão do partido de extrema direita Reform UK, que lideraria as pesquisas.

Diante dessa situação, Starmer multiplica os anúncios de novas medidas para tentar conter a imigração irregular e combater as máfias que organizam as travessias nessas pequenas embarcações.

O líder trabalhista concluiu um acordo em julho com a França, que entrou em vigor na semana passada, para devolver àquele país os migrantes que tiverem chegado em pequenas embarcações, em troca de receber um número igual de pessoas que se encontrem em território francês e que tenham apresentado um pedido por meio de uma plataforma online.

Nesse mesmo mês de julho, o Reino Unido e a Alemanha assinaram um 'Tratado de Amizade e Cooperação Bilateral', que prevê estreitar relações na luta contra a imigração irregular.

A chefe da oposição conservadora britânica, Kemi Badenoch, criticou nesta terça-feira as medidas do governo trabalhista.