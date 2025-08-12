Governo de Trump afirma ter prendido mais de "300 mil imigrantes"

As autoridades americanas prenderam "mais de 300 mil imigrantes" em situação irregular nos seis primeiros meses do governo do presidente Donald Trump, informou nesta terça-feira (12) a Casa Branca.

Desde que retornou ao poder, em janeiro, o presidente republicano aplicou uma política migratória drástica, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho, o que provocou protestos.

Algumas ONGs denunciam as condições nos centros de detenção de imigrantes. Em um relatório, a Human Rights Watch (HRW) descreve celas superlotadas e imigrantes dormindo no chão, sob luzes de néon acesas dia e noite, privados de higiene básica.