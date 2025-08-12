Grupo de líderes políticos 'The Elders' denuncia 'genocídio' em Gaza

"The Elders" fazem um apelo a Israel para que "abra imediatamente todos os pontos de passagem fronteiriços" para o território palestino, incluindo o de Rafah.

"A Convenção de 1948 sobre o genocídio foi criada após o Holocausto para impedir que este crime se repetisse. Mas está sendo burlada em palavras e atos por Israel em Gaza, assim como por poderosos Estados-membros da ONU que não exigem explicações das autoridades israelenses", acrescenta o grupo.

Após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando morreram 1.219 israelenses, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais, Israel iniciou uma ampla ofensiva militar em Gaza.

Os ataques do Exército israelense em Gaza provocaram mais de 61.400 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Em seu comunicado, "The Elders" também fazem um apelo ao Hamas para "libertar imediatamente todos os reféns israelenses" que ainda mantém em Gaza.

Dos 251 reféns capturados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, 49 permanecem retidos em Gaza, dos quais 27 morreram, segundo o Exército israelense.