Incêndios florestais na Espanha deixam um morto

O incêndio de 'Tres Cantos', a 25 km do centro de Madri, propagou-se rapidamente na segunda-feira à noite, impulsionado por rajadas de vento de 70 km/h.

Centenas de moradores de localidades próximas abandonaram suas casas e uma pessoa ficou ferida, segundo as autoridades.

"Em apenas 40 minutos, (o fogo) avançou seis quilômetros", explicou à imprensa na segunda-feira à noite Carlos Novillo, conselheiro de Meio Ambiente da região de Madri.

Na manhã desta terça-feira, as autoridades regionais de Madri anunciaram na rede social X que a extinção do incêndio "evoluiu favoravelmente durante a noite" e o fogo estava "confinado".

Ao mesmo tempo, as praias de Tarifa, na Andaluzia, voltaram a ser ameaçadas pelas chamas das montanhas próximas e milhares de turistas abandonaram a região.

Os dois novos incêndios se unem a dezenas de outros que afetam a Espanha nesta terça-feira e que forçaram milhares de pessoas a abandonar suas residências.