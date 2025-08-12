Inflação nos EUA se mantém estável em julho, a 2,7% em 12 meses

A inflação nos Estados Unidos se manteve estável em julho, segundo o índice IPC publicado nesta terça-feira (12), enquanto aumentam as preocupações sobre os efeitos na maior economia do mundo das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 2,7% em relação a julho do ano passado, sem alterações em comparação ao indicador de junho, informou o Departamento do Trabalho.

No entanto, excluindo os segmentos voláteis de energia e alimentos, a inflação subjacente, referência para os analistas, aumentou para 0,3% em julho em relação ao mês anterior.