Inundações no Himalaia indiano deixaram mais de 70 mortos

Pelo menos 68 pessoas continuam desaparecidas uma semana após as inundações que atingiram um vilarejo no Himalaia indiano, informaram as autoridades nesta terça-feira.

Além disso, mais quatro pessoas foram relatadas como mortas, o que eleva o balanço da tragédia de 5 de agosto para mais de 70 mortos.

Vídeos divulgados por moradores mostraram uma corrente de água lamacenta arrastando residências.