Israel afirma que não há 'desnutrição generalizada' em Gaza

Israel afirmou nesta terça-feira (12) que "não há sinais de um fenômeno de desnutrição generalizada" na Faixa de Gaza, onde a ONU alerta há semanas sobre o risco de um cenário de fome.

O Cogat, responsável pela administração civil dos territórios palestinos e subordinado ao Ministério da Defesa, anunciou ter realizado uma "análise exaustiva" dos dados e números do Hamas sobre as mortes por desnutrição no território palestino.

O Ministério da Saúde em Gaza, sob controle do movimento islamista, calcula que até o momento 227 pessoas morreram de fome, das quais 103 eram crianças.