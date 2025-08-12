Israel diz que matou cinco combatentes que se passaram por trabalhadores humanitários em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (12), que matou cinco combatentes palestinos que se passavam por trabalhadores humanitários em um ataque aéreo na semana passada na Faixa de Gaza.

Os cinco homens armados estavam "perto de um veículo marcado com o símbolo da organização internacional de ajuda humanitária World Central Kitchen (WCK), apesar de não possuírem qualquer ligação com a organização, e enquanto representavam uma ameaça para nossas tropas", escreveu o exército em um comunicado.

Os militares divulgaram imagens aéreas que mostram os homens armados perto do veículo com o logotipo da WCK e vestindo coletes amarelos, frequentemente usados por trabalhadores humanitários.