Julgamento por morte de 41 meninas em incêndio chega à fase final na Guatemala

A juíza Ingrid Cifuentes abriu a audiência, durante a qual deve ouvir as alegações finais dos julgados por homicídio culposo e descumprimento de deveres, entre outros crimes, e poderá proferir a sentença nesta terça-feira ou marcar outra data para anunciar o veredicto.

Os sete ex-funcionários estão em prisão domiciliar.

"Esperamos que esta sentença seja condenatória (...) E que se possa determinar a responsabilidade do Estado", disse à AFP a coordenadora da ONG Mulheres Transformando O Mundo, Paula Barrios, demandante no julgamento iniciado em janeiro de 2024.

Barrios confia que a sentença seja uma "garantia de não repetição" do ocorrido e que as 15 sobreviventes e os familiares das 41 vítimas recebam "medidas de reparação" adequadas.

Em maio, o Ministério Público solicitou penas de 131 anos de prisão contra o ex-titular da Secretaria de Bem-Estar Social, Carlos Rodas, e contra o ex-diretor do abrigo, Santos Torres.

O MP pediu 126 anos de prisão para o ex-funcionário da Procuradoria-Geral da Nação, Harold Flores, e para a ex-chefe da unidade de proteção do abrigo, Brenda Chamán. Para os ex-policiais Lucinda Marroquín e Luis Pérez, solicitou 122 e 117 anos, respectivamente.