Magnata das criptomoedas se declara culpado de fraude nos EUA

Kwon, de 33 anos, foi extraditado de Montenegro para os Estados Unidos no ano passado devido à sua participação em uma fraude relacionada à falência de sua empresa, que pulverizou cerca de 40 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 248 bilhões, em cotação da época) dos investidores e abalou os mercados globais de criptomoedas.

O magnata das criptomoedas foi preso em março de 2023 no aeroporto de Podgorica, capital de Montenegro, enquanto se preparava para embarcar em um voo para Dubai, portando um passaporte falso da Costa Rica.

Antes da prisão no pequeno país balcânico, ele ficou foragido por meses, após fugir da Coreia do Sul e posteriormente de Singapura, quando sua empresa faliu em 2022.

A empresa de Kwon, Terraform Labs, criou uma criptomoeda chamada TerraUSD, que foi comercializada como uma "stablecoin", uma moeda digital cujo valor está vinculado a uma moeda tradicional, neste caso o dólar.

Graduado pela universidade americana de Stanford, com experiência na Apple e na Microsoft, Kwon a promoveu com sucesso como a grande novidade em criptomoedas.

A mídia da Coreia do Sul o descreveu como "um gênio".