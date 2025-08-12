México entrega 26 suspeitos de narcotráfico aos EUA

O México entregou 26 presos à Justiça dos Estados Unidos, onde eles eram procurados por acusações de narcotráfico, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (12).

Em meio à pressão do presidente Donald Trump contra o tráfico de fentanil, o México já havia enviado para os Estados Unidos, em fevereiro, 29 de seus mais notórios chefes do tráfico, entre eles Rafael Caro Quintero, acusado pela morte do agente da DEA Enrique "Kiki" Camarena em 1985.

As 26 pessoas entregues hoje, cuja identidade não foi revelada, estavam em diferentes presídios e "representavam um risco permanente à segurança pública", afirmaram a Secretaria de Segurança federal e a Procuradoria-Geral do México, em um comunicado conjunto.