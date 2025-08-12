Milhares de colombianos se despedem do presidenciável assassinado Miguel Uribe

Milhares de pessoas formaram fila no Congresso da Colômbia nesta terça-feira (12) para se despedir do senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe, falecido na véspera após sofrer um atentado que o deixou em estado grave e sob cuidados intensivos durante dois meses.

O magnicídio do opositor abala a campanha para as eleições presidenciais de 2026 e revive os fantasmas da violência política que, a tiros, interrompeu as aspirações presidenciais de cinco candidatos no século XX.

Desde a manhã, filas quilométricas rodeavam o Congresso e se estendiam até a central Praça Bolívar. Milhares de pessoas aguardavam sua vez para se aproximar do caixão do político no interior do hemiciclo e prestar homenagem por alguns segundos.