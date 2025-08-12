Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Um é um ex-presidente e o outro um milionário. Entre esses dois perfis estará, muito provavelmente, o novo presidente da Bolívia. Qualquer um encerrará duas décadas de governos de esquerda que terminam com uma grave crise econômica.

O milionário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002) lideram as pesquisas que preveem um segundo turno entre os dois opositores de direita, no dia 19 de outubro.

Ambos captam o rejeição do eleitorado ao presidente Luis Arce e ao líder indígena Evo Morales, que esteve no poder entre 2006 e 2019.