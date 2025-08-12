Morte de bebê em Gâmbia reacende debate sobre mutilação genital feminina

A morte gerou indignação entre os defensores dos direitos das mulheres que lutam contra esta prática cultural e religiosa profundamente enraizada que, em sua opinião, constitui uma violação para mulheres e meninas.

"A mutilação genital feminina não é uma tradição cultural que deva ser defendida, é uma forma de violência de gênero que pode matar", afirmou Santana Simiyu, advogada de direitos humanos do grupo Equality Now, em um comunicado enviado nesta terça-feira à AFP.

Duas suspeitas foram presas, informou a Polícia, enquanto uma investigação está em curso na localidade de Wellingara (oeste), onde ocorreu o incidente.

A mutilação genital feminina foi proibida em 2015 pelo antigo ditador gambiano Yahya Jammeh, agora no exílio, e ratificada no mesmo ano com uma lei que a penaliza com até três anos de prisão quem a pratica. No entanto, essa pena praticamente não é aplicada.

Em julho de 2024, os legisladores revisaram o tema e mantiveram a legislação de 2015, apesar da pressão dos tradicionalistas religiosos. Mas a proibição foi imediatamente contestada no Supremo Tribunal, onde a petição continua pendente.

bm-bfm/mmy/dd/mvv