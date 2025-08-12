Mulher de ex-presidente destituído da Coreia do Sul é presa

A ex-primeira-dama sul-coreana Kim Keon Hee, mulher do ex-presidente destituído Yoon Suk Yeol, foi presa na noite desta terça-feira (12) por envolvimento em casos de manipulação do mercado financeiro e corrupção, informou a promotoria.

A prisão ocorreu horas após os promotores anunciarem um mandado de prisão contra ela. Segundo a agência de notícias Yonhap, a decisão se baseia no risco de destruição de provas.

Kim, 52 anos, é acusada, entre outras coisas, de ter inflado artificialmente o valor das ações de uma empresa de comércio automotivo entre 2009 e 2012, e de aceitar presentes de luxo enquanto era primeira-dama. Sua prisão preventiva significa que os dois membros do antigo casal presidencial estão agora atrás das grades, algo inédito na Coreia do Sul.