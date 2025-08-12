Musk entra em conflito com Altman após acusar Apple de favorecer a OpenAI

Em uma mensagem no X, na terça-feira, Altamn qualificou como "notável" a acusação de Musk, que supostamente "manipulava o X para beneficiar a si mesmo e suas empresas e para prejudicar seus concorrentes e as pessoas de quem ele não gosta".

"Mentiroso", respondeu Musk, enquanto o cofundador da OpenAI o desafiava perguntando se ele assinaria uma declaração juramentada dizendo que nunca ordenou mudanças no algoritmo do X para prejudicar seus concorrentes ou ajudar suas empresas.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AFP.

Recentemente, a OpenAI e xAI lançaram as novas versões de seus assistentes com IA, ChatGPT e Grok, respectivamente.

Na App Store da Apple, o ChatGPT liderou, na terça-feira a lista de aplicativos gratuitos na loja dos iphones, enquanto o Grok está em quinto lugar, de acordo com uma classificação que considera a participação dos usuários, as avaliações e o número de downloads.

Em junho de 2023, a OpenAI e a Apple anunciaram uma aliança para melhorar os iphones e outros dispositivos com funções do ChatGPT.